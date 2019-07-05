«Тинькофф Инвестиции» запустили сервис AI Research Engine на базе искусственного интеллекта. Технология помогает инвесторам следить за финансовыми показателями их активов и своевременно реагировать на их изменения, пояснили в Тинькофф Банке, уточнив, что сервис не имеет аналогов на российском брокерском рынке.

«Мы создали алгоритм, который анализирует данные тысяч ценных бумаг и оперативно информирует инвесторов о самых важных изменениях показателей компаний. Проанализировать такой объем информации без специальных алгоритмов, вручную просто невозможно. Искусственный интеллект решает эту задачу и позволят пользователям «Тинькофф Инвестиций» всегда быть в курсе ключевых новостей и принимать правильные инвестиционные решения — не на эмоциях, а на основе реальных показателей», — комментирует вице-президент, директор по разработке новых продуктов «Тинькофф» Александр Емешев.

Сервис AI Research Engine учитывает при анализе ценных бумаг множество критериев: потенциал роста, прогнозы аналитиков, дивидендную доходность, ликвидность акций, риск-параметры, показатели отчетности компаний, позиции крупных инвестиционных фондов и пр. На основе обработанных данных алгоритм «Тинькофф Инвестиций» формирует для пользователя адаптированную аналитическую справку, содержащую также информацию о компаниях с похожим бизнесом. Среди них инвестор может выбрать более привлекательные для себя активы.

Активы, с которыми произошли те или иные события, отмечаются в каталоге приложения «Тинькофф Инвестиции» специальным бейджем. Кликнув на маркированную бумагу, клиент попадет на страницу с краткой аналитической заметкой по ней.

«AI Research Engine станет важным дополнением к функционалу, который уже доступен пользователям внутри каталога (фундаментальные и технические показатели, показатели отчетности и основные новости по компании). Сейчас сервис функционирует в мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» на устройствах Android, через несколько дней он станет доступен пользователям iOS», — указано в релизе.



Там подчеркивается, что AI Research Engine не дает персональных инвестиционных рекомендаций, а является информационно-аналитическим сервисом, предоставляющим клиентам дополнительные данные для принятия инвестиционных решений.