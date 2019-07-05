Tele2 запустил масштабную социальную кампанию «Переведи бабушку в Интернет». Ее цель — привлечь внимание к неудобствам, с которыми сталкивается старшее поколение из-за неумения использовать современные технологии. Проект Tele2 направлен на обучение пожилых людей мобильному Интернету и освоение его возможностей, сообщает пресс-служба оператора.



«Мобильный Интернет сближает активных пользователей Интернета и отдаляет от них старшее поколение, которое не поспевает за развитием цифровых технологий. Tele2 считает, что внуки могут стать проводниками пожилых людей в мир Интернета. В их силах сделать жизни близких намного проще, научив пользоваться популярными сервисами и приложениями», — говорится в сообщении компании.

Оператор снял социальный видеоролик , который рассказал о неумении старших людей применять современные технологии. Он показывает реальных героев — внуков и бабушек: если первые привыкли решать все повседневные задачи онлайн, то вторые вынуждены просить о помощи даже при оплате квитанции.

Понимая, что старшему поколению непросто разобраться в тонкостях современных технологий, Tele2 подготовила «Путеводитель по мобильному Интернету». В нем в доступной манере объясняется, что такое Интернет, как создать аккаунт пользователя и скачать приложение. Путеводитель также содержит разделы «Общение» и «Развлечения». Из них пользователи узнают об общении в соцсетях и смогут смотреть свои любимые телепрограммы и сериалы в удобное время. Онлайн-версия путеводителя доступна на странице акции, а печатное руководство будет распространяться в салонах связи оператора.



