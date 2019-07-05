Срок домашнего ареста продлен до 13 октября.
Басманный суд Москвы продлил до середины октября домашний арест бывшего главы банка «Восточный» Алексея Кордичева по делу инвестфонда Baring Vostok, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
«Срок домашнего ареста продлен до 13 октября», — сказала собеседница агентства.
Басманный суд в понедельник также рассмотрит ходатайство следствия о продлении домашнего ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви.
Басманный суд Москвы в феврале арестовал основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка «Восточный» 2,5 млрд рублей. Следствие полагает, что банк лишился этих денег из-за заключения соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга ему были переданы 59,9% акций International Financial Technology Group, оценка которых была сильно завышена.
Впоследствии суд перевел под домашний арест Калви и бывшего главу банка «Восточный» Алексея Кордичева, остальные фигуранты дела остались в СИЗО: топ-менеджер фонда Baring Vostok Филипп Дельпаль, директор по инвестициям фонда Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян и гендиректор «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров.
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