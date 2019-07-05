«Ростелеком» в этом году может перейти к выплате промежуточных дивидендов за первое полугодие, сообщает «Коммерсант» . Их величина может составить 2,5 рубля на акцию, а по итогам всего года достигнуть 5 рублей, или в сумме почти 14 млрд рублей.

«Ростелеком» в этом году может перейти к выплате промежуточных дивидендов за первое полугодие, сообщает «Коммерсант» . Их величина может составить 2,5 рубля на акцию, а по итогам всего года достигнуть 5 рублей, или в сумме почти 14 млрд рублей.

Как рассказал изданию источник, близкий к компании, вопрос выплаты промежуточных дивидендов за первое полугодие 2019 года может быть вынесен на заседание совета директоров, которое также будет утверждать сделку по консолидации Tele2. Оба вопроса также предполагается вынести на повестку внеочередного собрания акционеров «Ростелекома», добавил он. Если решение будет одобрено, акционеры «Ростелекома» смогут получить промежуточные дивиденды за первое полугодие уже осенью.

Размер промежуточных дивидендов за первое полугодие может составить 2,5 рубля за акцию, еще столько же выплатят по итогам 2019 года, в сумме — 13,9 млрд рублей, ожидает источник, близкий к компании. В правительстве рассчитывают, что промежуточные дивиденды «Ростелекома» составят 2,5 рубля на акцию, остаток по году тоже 2,5 рубля, подтвердил другой собеседник, знакомый с деталями консультаций.

Первые промежуточные дивиденды «Ростелеком» начислил по итогам девяти месяцев 2018 года, они составили 2,5 рубля на акцию и были выплачены в первом квартале 2019 года. Финальные дивиденды за 2018 год на аналогичную сумму были утверждены акционерами 14 июня. «Ростелеком» перешел на выплату промежуточных дивидендов в 2018 году и планирует придерживаться этого подхода в дальнейшем. Мы планируем придерживаться практики выплаты за девять месяцев 2018 года», — сообщил «Коммерсанту» представитель оператора. Таким образом, собрание акционеров, которое рассмотрит это решение, должно состояться в четвертом квартале, отметил он. Переход на выплату за полугодие формально пока не рассматривался, утверждает собеседник издания, близкий к компании.

На рынке есть ожидания, что у «Ростелекома» будут промежуточные дивиденды за начало 2019 года, подтверждает аналитик «Уралсиба» Константин Белов. Выплата по итогам 2018 года будет в середине 2019 года, и если компания хочет осуществлять платежи более равномерно, то очередной транш должен быть в конце года или в самом начале следующего, рассуждает он. Консолидация Tele2 «Ростелекомом» предполагает увеличение долга госоператора и в теории может повлиять на его готовность платить дивиденды, но тем не менее государство рассчитывает на получение денег от компании, отмечает аналитик.

По мнению старшего директора и главы отдела корпораций Fitch Ratings в России и СНГ Николая Лукашевича, для «Ростелекома» было бы целесообразно сохранить гибкость в выплате дивидендов и принимать во внимание возможный рост долга в случае приобретения Tele2. «Когда компания платит дивиденды один раз в году, это большой денежный расход. Если дивиденды раз в квартал или полугодие, их размер всегда меньше, у компании есть возможность более оперативно отреагировать на рост долговой нагрузки и отразить это на дивидендах», — заключает Лукашевич.