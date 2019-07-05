Банки обсуждают создание «черного списка» поставщиков IT-решений, которые отказывают кредитным организациям в обслуживании из-за санкций, сообщает «Российская газета» .

Как рассказал глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, были блокированы операции владельцев платежных карт одного из российских банков, который попал в санкционные списки. «Когда начали внимательно изучать, кто находится за спиной организаций, блокирующих операции, выяснилось, что бенефициары находятся в США, и очевидно, что они будут делать все, что предложит им американский госдеп. Сейчас будем предлагать, чтобы наши регуляторы внимательно следили за тем, кто является собственником тех или иных компаний и как они работают», — рассказал он.

Однако, по мнению руководителя направления импортозамещения компании «Инфосистемы Джет» Андрея Малова, законопроектом проблему не решить. Наказывать провайдеров процессинга за отказ в предоставлении услуг санкционным клиентам не имеет смысла, а правильнее создать санкционно-устойчивую процессинговую компанию в дополнение к Национальной системе платежных карт (НСПК), пояснил Малов.

«Мы будем подталкивать исполнительную власть и регуляторов к тому, чтобы создавались условия и концентрировались ресурсы на развитие российских решений. Но быстро это сделать невозможно. Многие IT-решения в России пока не на уровне, — говорит Анатолий Аксаков. — Надо двигаться поэтапно, не вредить себе, но максимально снижая риски для российской экономики, бизнеса и государства. У нас многие платформы работают на основе тех решений, бенефициарами которых являются иностранцы либо российские граждане, покинувшие нашу страну. И они могут предпринять шаги, которые создадут риски для функционирования финансовой системы».

По мнению экспертов, для дальнейшего роста отечественных поставщиков IT-решений нужны не новые ограничения, а скорее меры по стимулированию их развития. В том числе за счет увеличения экспорта программного обеспечения (ПО) и IT-услуг. При этом сегодня большинство основополагающих IT-систем в банках имеют российскую основу. Сейчас тренд на отказ от покупных систем в пользу собственной разработки с использованием open-source решений (открытое ПО) для тех отделов предприятий, которые напрямую коммуницируют с клиентами и осуществляют клиентские операции.

Анатолий Аксаков уверен, что полное импортозамещение в финансовой сфере вообще невозможно, но работать в этом направлении надо: «Я бы поставил перспективу в пять лет, когда мы сможем большинство решений реализовать».

Импортозамещение в финансовой сфере технически возможно, но частичное, считают игроки рынка. Полное импортозамещение, в том числе и создание всей элементной базы, потребует очень высоких затрат и времени. За это время технологические лидеры выйдут на следующий уровень развития, а нам останется только их догонять.