При оплате с помощью Google Pay используется особый виртуальный номер счета, что позволяет избежать компрометации данных банковской карты клиента.
Google Pay теперь доступен для карт платежной системы Mastercard, выпущенных Почта Банком. Технологическим провайдером сервиса стала компания «МультиКарта», уточняется в релизе кредитной организации.
Добавить дебетовую или кредитную карту Mastercard Почта Банка в приложение Google Pay могут пользователи телефонов, поддерживающих бесконтактный модуль NFC и операционную систему Android. Для этого нужно скачать приложение из Google Play, App Store или открыть его на сайте, затем отсканировать карту с помощью камеры смартфона или вручную ввести ее данные, а также указать код, полученный в СМС-сообщении от банка.
Член правления, директор по развитию электронного бизнеса Почта Банка Анастасия Масленникова напоминает, что ранее банк уже запустил сервис Google Pay для карт Visa. «Совершать покупки с Google Pay можно во всех терминалах, оснащенных модулем NFC», — уточняет она.
«Оплачивать покупки с Google Pay можно как в обычных магазинах, так и на сайтах, а также в сотнях приложений. Для покупок в магазинах необязательно открывать приложение — достаточно активировать экран смартфона и поднести его к терминалу. При оплате с помощью Google Pay используется особый виртуальный номер счета, что позволяет избежать компрометации данных банковской карты клиента», — подчеркивается в релизе Почта Банка.
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