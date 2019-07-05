Сбербанк 8 июля сообщает о снижении ставок по вкладам для физических лиц в рублях и долларах. Доходность розничных вкладов снижена в среднем на 0,5 процентного пункта. Информация об изменениях опубликована на сайте госбанка. В Сбербанке изменения связали со снижением ключевой ставки ЦБ и рядом других причин.

«С 8 июля Сбербанк снизил процентные ставки по вкладам в рублях и долларах США. Основные причины снижения: снижение ключевой ставки ЦБ с 17 июня (рубли), повышение норматива обязательных резервов с 7% до 8% с 1 июля (для валюты), а также общий тренд на снижение ставок на рынке. Ставки по базовой линейке для массовых клиентов снижены на разные величины: от 0,45 до 0,55 п. п. в рублях и от 0,05 до 0,75 п. п. в долларах США в зависимости от срока, суммовой градации и наличия опций пополнения и снятия средств», — поясняется в комментарии банка, поступившем в редакцию Банки.ру.



Так, ставка розничного вклада в рублях «Сохраняй» теперь не превышает 5,05% годовых (при вложении от 400 тыс. рублей на срок от шести до 36 месяцев). Ранее она составляла 5,6% годовых без учета капитализации дохода.

Максимальная розничная ставка в долларах упала с 1,75% до 1,35% годовых при сумме от 20 тыс. долларов на срок один-два года.

В конце мая зампред кредитной организации Александр Морозов говорил, что Сбербанк пока не планирует снижать ставки по депозитам и кредитным продуктам .

Напомним, в марте Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного промовклада «Лови выгоду» с рекордной для него ставкой до 7,65% годовых.

Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях снизилась, составив за третью декаду июня 7,27% против 7,36% за вторую декаду месяца.

Текущий уровень максимальной ставки — самый низкий с начала ноября 2018 года. Тогда за первую декаду месяца показатель составил 7,18%.