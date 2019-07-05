Потребительские цены в России в июне 2019 года в месячном выражении не изменились, сообщается в материалах Росстата. При этом годовая инфляция по итогам июня замедлилась до 4,7% с 5,1% в мае, уточняет ТАСС.

Цены на продовольственные товары в июне снизились на 0,5%, непродовольственные товары стали дороже на 0,2%, услуги — на 0,6%.

В июне заметно дешевела плодоовощная продукция. Так, цены на белокочанную капусту снизились на 37,5%, помидоры — на 32,6%, огурцы — на 26,3%, лук репчатый — на 7,5%. Вместе с тем наблюдался рост цен на картофель на 16,1%, свеклу — на 9,2%, яблоки — на 7,7%, виноград — на 5,8%, апельсины — на 5,1%, морковь — на 4,5%, лимоны — на 2,2%.

Свинина и баранина стали дешевле на 0,6%, говяжья печень — на 0,4%.

В то же время отмечался рост цен практически на все наблюдаемые виды круп. Более всего выросли цены на пшено, овсяную и перловую крупы — на 1,5%, рис — на 1,4%.

Среди остальных наблюдаемых видов продовольственных товаров на 0,6-1% подорожали рыба, мясные и овощные консервы для детского питания, йогурты, глазированные сырки, мороженое, шоколад, какао, безалкогольные напитки и фастфуд.

В июне продолжился рост цен на отдельные виды медикаментов и медицинских товаров. Так, йод, офтан катахром, валидол стали дороже на 1,9—3,4%, лоратадин, троксерутин, таурин, настойка пустырника, валокордин, корвалол, алмагель, метамизол натрия, вата и бинты — на 0,7—1,5%. Вместе с тем цены на бисопролол, гипотиазид и сеннозиды А и В снизились на 0,4%, дротаверин и глицин — на 0,3%.

Отмечался рост цен на кирпич на 1,2%, бумажные обои, оконное стекло, цемент, доски, рубероид, масляные краски и эмали — на 0,4—0,8%.

Среди прочих видов непродовольственных товаров на 0,4—1% подорожали велосипеды для дошкольников, спички, хозяйственное мыло, шариковые ручки, швейные нитки, комплекты столовых приборов, отдельные виды одежды и обуви для детей и взрослых, предметов галантереи, парфюмерно-косметических и бумажно-беловых товаров, постельных принадлежностей, печатных изданий, а также сухие корма для домашних животных.

Одновременно на 1,1% снизились цены на фотоаппараты и свежесрезанные цветы, на 0,5—1% — на телевизоры, мониторы, планшетные компьютеры, флеш-накопители USB, смартфоны, миксеры, блендеры, газомоторное топливо.

В июне существенно выросли тарифы на проезд в поездах дальнего следования — на 11,6% и полет экономклассом самолета — на 5,8%.

На 6,2% дороже стали путевки в дома отдыха, пансионаты и санатории на территории России, на 5,3% — туры на отдых в Испании, на 3,6% — поездки в Грецию, на 0,9-1,2% — автобусные экскурсионные поездки по городам Европы, туры на отдых в Таиланде и поездки в Китай. Вместе с тем экскурсионные поездки во Францию подешевели на 1,5%.

Среди остальных наблюдаемых видов услуг на 1,8% выросла стоимость проживания в гостинице, на 1,7% — плата за удостоверение завещания в нотариальной конторе, на 1,2% — за минуту разговора по сотовой связи, на 0,9% — за исходящее СМС-сообщение.



Одновременно на 0,1—0,4% снизились тарифы на проезд в такси, стоимость проживания в студенческом общежитии, полиса ОСАГО, плата за пользование потребительским кредитом и услуги прачечных.