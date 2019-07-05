Данные об июньском уровне инфляции были размещены раньше времени по вине одного из подведомственных учреждений Росстата. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Росстат информирует о том, что публикация данных об уровне инфляции в июне ранее запланированного времени произошла по вине одного из подведомственных учреждений, направивших данные в единую базу статистической информации до ее окончательного подтверждения», — пояснили в пресс-службе.

В Росстате планируют разработать регламент публикации данных, так как подобные сбои происходили и ранее. «Это позволит снизить вероятность несанкционированного распространения информации и обеспечить ее полную верификацию. В настоящее время в Росстате начала действовать программа повышения внутренней эффективности, и улучшение процедуры публикации данных станет одним из важных шагов на этом пути», — подчеркнули в пресс-службе.



Ранее в Минэкономразвития заявили о необходимости проведения расследования в Росстате и ЦБ в связи с досрочной публикацией данных по инфляции на сайте финрегулятора. Как передавали СМИ, днем в понедельник ЦБ опубликовал данные, согласно которым инфляция в России по итогам июня в годовом выражении опустилась до 4,7% с майских 5,1%, при этом обычно такие данные публикуются Росстатом в соответствующий день в более позднее время. В пресс-службе Банка России сообщили, что данные были в открытом доступе на сайте Росстата.