Россия вместе с другими участниками Гаагской конференции по международному частному праву 2 июля приняла Конвенцию о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским или торговым делам, сообщает РБК . Документ распространяется на гражданские и коммерческие дела договаривающихся государств.

Ратификация конвенции будет означать, что решение иностранного суда признается в стране так же, как решение национального суда. Конвенция не включает семейные споры, дела о банкротстве, в области интеллектуальной собственности, перевозки пассажиров и грузов. И не распространяется на доходы, таможенные или административные вопросы.

Страны, ратифицировавшие конвенцию, создадут единое правовое пространство, устранив барьеры в решении коммерческих споров, пояснил РБК управляющий партнер «Вестсайд» Сергей Володагин. Однако конвенция оставляет за государством право не применять общие правила к конкретному вопросу, например в отношении спорных территорий, объяснил Володагин. Большинство стран — членов ООН не признает присоединения Крыма, и Россия может отказаться признавать решения зарубежных судов по Крыму, равно как и другие государства смогут не признавать решения крымских судов.

Пока Россия является участницей региональных соглашений о взаимном признании и исполнении судебных решений. В частности, Минской конвенции 1993 года (страны бывшего СССР, кроме Литвы, Латвии и Эстонии) и Киевского соглашения 1992 года (в рамках СНГ). А также 28 двусторонних договоров с другими иностранными государствами, пояснила РБК партнер O2 Consulting Дарья Носова. Даже если между странами есть двусторонний договор, принцип государственного суверенитета может помешать признать решение за границей. Если же договора вовсе нет, то рассчитывать на правосудие практически невозможно, подчеркивает она.

«Были попытки российских компаний исполнить решение российских арбитражных судов в Германии, и немецкие суды отказывали», — отмечает партнер юрфирмы Nektorov, Saveliev & Partners Илья Рачков. Когда Россия и ведущие экономики мира ратифицируют Конвенцию, это станет гарантией, чтобы иностранные суды признавали российские решения, и наоборот, добавил он.