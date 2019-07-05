Для ведения роскошной жизни российской семье из трех человек в среднем необходимо 965 тыс. рублей в месяц, что немногим больше, чем в 2015 году — 950 тыс. рублей. Такие данные приводит исследовательский холдинг «Ромир», который в ходе очередного всероссийского опроса населения задал респондентам вопрос о восприятии ими роскоши.



Москвичи за четыре года совсем не изменили свои взгляды на роскошную жизнь — для этого им по-прежнему необходимо 1,4 млн рублей в месяц. А вот жители северной столицы поубавили свои аппетиты практически в два раза — в этом году питерцы заявили, что для ведения роскошной жизни им достаточно 740 тыс. рублей, тогда как в 2015-м они претендовали на 1,3 млн рублей.



Если сравнить запросы на «нормальную» и «роскошную» жизнь, то в 2015 году они отличались в 14 раз (для «нормальной жизни» россияне тогда просили 68,9 тыс. рублей в месяц), а в нынешнем — уже 12 раз («нормальная жизнь» в текущем году стоит 78 тыс. рублей в месяц).

«Рассматривая более детально запросы россиян на роскошную жизнь, стоит отметить, что за четыре года изменения оказались несущественными, практически в пределах статпогрешности», — отмечается в исследовании.

Так, 17% россиян заявили, что для ведения роскошной жизни семье из трех человек достаточно 150 тыс. рублей в месяц — в 2015 году доля подобных ответов равнялась 16%. 300 тыс. рублей являются ценой роскошной жизни для 22% опрошенных. За четыре года этот показатель вырос на 5 п. п. Столько же россиян (22%) считают 500 тыс. рублей в месяц приемлемой суммой для ведения роскошной жизни (против 20% в 2015 году).

750 тыс. рублей в месяц — именно такая сумма является показателем роскошной жизни для 12% респондентов. В 2015 году результат был примерно такой же — 13%. Также немного снизилась доля тех россиян, кто считает миллион рублей необходимой для роскошной жизни суммой — с 16% до 14%. Снижение демонстрируют и два следующих показателя — 1,5 и 3 миллиона рублей (с 7% до 5% и с 7% до 4% соответственно). Однако число россиян, считающих, что для роскошной жизни необходимо иметь 5 миллионов рублей в месяц и больше, увеличилось с 4% в 2015 году до 5% в 2019. Именно этот процент и скорректировал средний показатель по стране.

Для подавляющего большинства россиян роскошная жизнь по-прежнему остается чем-то недостижимым, комментирует результаты опроса президент холдинга «Ромир», доктор социологических наук Андрей Милехин. «Поэтому и точные оценки стоимости роскошной жизни им определить нелегко. Однако тот факт, что среднее значение цены роскошной жизни в России почти не изменилось с момента последнего опроса, говорит о том, что наши соотечественники становятся более рациональными, а их финансовые оценки более приближенными к реальности», — отмечает эксперт.

