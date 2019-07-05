Интерпромбанк по итогам шести месяцев 2019 года получил прибыль в размере 506,7 млн рублей по РСБУ, что на 31% выше финансового результата за аналогичный период прошлого года. Такие данные представила кредитная организация.

По итогам полугодия процентные доходы банка, составившие 2,1 млрд рублей, выше показателя 2018 года на 44,9%, в том числе за счет роста розничного кредитного портфеля.

Чистые комиссионные доходы, составившие за отчетный период 434 млн рублей, на 18% меньше аналогичного показателя прошлого года, главным образом за счет сокращения на 37% (до 246 млн рублей) объема комиссионного вознаграждения по гарантийным операциям. «Указанное снижение связано с изменением учета данных операций в соответствии с новыми требованиями РПБУ (амортизации всех видов комиссионного вознаграждения по банковским гарантиям на весь срок действия гарантии)», — поясняется в релизе.

Нетто-активы банка за год увеличились на 11% — с 30,8 млрд рублей по состоянию на 1 июля 2018-го до 34,2 млрд на аналогичную дату 2019-го.

Как уточняется, 65% активов составляет ссудная задолженность, размер которой за год увеличился на 4,7%, до 22,4 млрд рублей, в том числе в связи с ростом портфеля потребительского кредитования.



Собственные средства банка на отчетную дату составили 10,44 млрд рублей, что превышает аналогичный показатель 2018 года на 16,2%.