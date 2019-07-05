Новый «комплект» категорий для повышенного кешбэка оценят все, кто хочет провести яркое и насыщенное лето, кто запланировал идеальный отпуск или увлекательное путешествие. Так, держатели «Карты №1» банка «Восточный» смогут вернуть до 5% от суммы чека в категориях: «Кафе, бары, рестораны», «Авиабилеты», «Общественный транспорт». При этом стандартный кешбэк в размере 1% сохраняется на любые другие покупки.

Новые категории для получения повышенного кешбэка выбраны неслучайно. В разгаре самый любимый сезон россиян – сезон отпусков, выгодно подготовиться к которому и ярко провести лето-2019 поможет «Карта №1» банка «Восточный». Теперь благодаря повышенному кешбэку клиенты «Восточного» смогут с выгодой приобрести авиабилеты или насладиться вкусом лета в модном ресторане.

Напоминаем, что схема начисления кешбэка максимально удобна, потому что теперь клиент может сам управлять процессом выплаты, а именно: выбрать дату выплаты и количество бонусов, которые ему нужно конвертировать в рубли и потратить. Конвертация происходит не один раз в месяц, а столько раз, сколько нужно клиенту. Операция совершается клиентом в его личном кабинете в мобильном или интернет-банках. Бонусы начисляются не позднее чем через 5 дней после совершения операции по карте. В режиме реального времени накопленными бонусами можно в любой момент компенсировать совершенные ранее покупки по карте (конвертация по курсу 1 бонус = 1 рубль). Итог компенсации – зачисление рублей на карточный счет.

Отметим, что сегодня бонусная программа от банка «Восточный» одна из самых понятных и выгодных на рынке карточных продуктов, так, участие в сезонной акции по получению повышенного кешбэка не потребует специальной регистрации. Средства кешбэка после конвертации можно тратить на любые цели без ограничений: оплачивая покупки в торговых точках, включая интернет-магазины, совершая переводы с карты на карты (себе и своим близким и друзьям), оплачивая коммунальные услуги и многое другое.

Обновленная программа получения бонусов продлится до 30 сентября 2019 года, а те клиенты, у которых еще нет карты банка «Восточный», могут оформить ее в самые быстрые сроки, заполнив анкету на сайте , и сразу же после получения можно начинать собирать повышенный кешбэк.