Во II квартале 2019 года 76% россиян заявили о наличии у них свободных средств, выяснилось в ходе совместного исследования The Conference Board и Nielsen (результаты есть у РБК). Рост составил 4 п. п. к I кварталу 2019-го. За указанный период сократилось количество граждан, вынужденных экономить: их доля сократилась до 67% по сравнению с 69% в предыдущем квартале.



Готовых к тратам стало больше, приводят данные аналитики. Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п. п. к I кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п. п.), 31% (+1 п. п.) — на отпуска. На 2 п. п. сократилось количество потребителей, которые выплачивают долги, — до 31%. Сбережением средств по-прежнему занимаются 28% россиян.



Индекс потребительского доверия в указанный период вырос впервые за год со II квартала 2018 года. По сравнению с I кварталом 2019-го индекс поднялся на семь пунктов, но оказался на один пункт ниже, чем во II квартале 2018-го, когда в последний раз показывал рост. Индекс складывается на основе трех основных показателей, два из них улучшились.

Число россиян, ожидающих «хороших» или «отличных» финансовых перспектив в ближайшие полгода, выросло на 8 п. п., до 33%, доля тех, кто считает время подходящим для траты денег, выросло на 6 п. п., до 20%. Неизменной осталась оценка своих перспектив на рынке труда: только 20% оценили ее оптимистично, что соответствует уровню предыдущего квартала.

Несмотря на то что большинство считает, что Россия находится в состоянии рецессии — сейчас такого мнения придерживаются 77% граждан, — их на 2 п. п. меньше, чем в I квартале. 8% россиян верят в улучшение экономического положения в ближайший год.