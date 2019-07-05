Минстрой утвердил норматив стоимости квадратного метра общей площади жилого помещения по России на второе полугодие 2019 года в размере 45 133 рублей, что на 4% превышает норматив, утвержденный на первое полугодие.

Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Кроме того, министерство установило показатели средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам РФ на III квартал.

В частности, для Москвы он составил 99,4 тыс. рублей, Санкт-Петербурга — 76,1 тыс. рублей, Московской области 61 тыс. рублей, Якутии —71,3 тыс. рублей, Севастополя — 61,2 тыс. рублей.

Минстрой определяет показатели средней рыночной стоимости квадратного метра жилья для расчета размера соцвыплат, которые предоставляются на приобретение (строительство) жилья за счет федерального бюджета.