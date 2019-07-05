Минюст РФ зарегистрировал приказ об условиях эмиссии облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения в новом формате, и Минфин России готовит рекламную кампанию выпуска этих бумаг, сообщил журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак.

«Минюст зарегистрировал приказ — условия эмиссии. Завершим подготовительный этап, связанный с выпуском специальной рекламной кампании. Завершим эту работу, будет более ясно (когда состоится выпуск. — Прим. ред.)», — сказал он.

Сторчак добавил, что эта рекламная кампания будет гораздо шире, чем предыдущая. «Нам многие регионы обещали подключить свои региональные телевизионные и радиосистемы. Мы рассчитываем, что хорошее время получим как социальная реклама по ведущим каналам», — добавил он. Сама кампания будет короткая, состоять из двух этапов, продолжил чиновник. «Начальный этап, а потом еще через некоторое время еще. Но чуть-чуть меняем тактику (по сравнению с предыдущей кампанией. — Прим. ред.)», — отметил Сторчак.

Минфин выпускает «народные» ОФЗ с 2017 года. В отличие от рыночных облигаций они имеют фиксированную стоимость и не обращаются на вторичном рынке: владельцы вправе предъявить их к выкупу в любой день до даты погашения по номинальной цене, но не могут продать или передать их другим лицам, за исключением продажи банку-агенту или передачи облигаций в наследство.

Минфин России модернизировал этот инструмент и планирует к выпуску. Пояснялось, что в отличие от ранее размещаемых выпусков ОФЗ-н при покупке и предъявлении к выкупу облигаций нового формата гражданам не придется уплачивать комиссию банкам-агентам: соответствующие расходы будет нести эмитент (Минфин), а минимальная сумма покупки новых облигаций будет снижена до 10 тыс. рублей с 30 тыс. Кроме того, под залог новых облигаций владельцы смогут привлекать кредиты у банков-агентов.

Также планируется, что ОФЗ-н нового формата будут предлагаться гражданам через большее число отделений банков-агентов: теперь в их число, помимо Сбербанк и ВТБ, войдет Промсвязьбанк. В дальнейшем покупка этих облигаций будет возможна и через отделения Почта Банка, сообщал ранее Минфин.