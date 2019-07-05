Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил перечень органов власти и видов контроля, в отношении которых в первоочередном порядке будет осуществляться механизм «регуляторной гильотины». Сообщение об этом опубликовано на сайте правительства РФ.

Напомним, в начале этого года Медведев анонсировал реформу в области контроля и надзора , назвав процесс устранения избыточных нормативных актов и требований «регуляторной гильотиной». Премьер в этой связи отмечал, что деятельность компаний регулируют 9 тыс. нормативных документов; в качестве примера того, насколько абсурдны некоторые из требований, он приводил инструкцию по приготовлению омлета, которой должны следовать предприятия общественного питания.

В новом документе, подписанном главой правительства, приводится, в частности, перечень федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по нормативно-правовому регулированию в сферах осуществления государственного контроля (надзора). Это 21 ведомство: МВД, МЧС, Минюст, Минздрав, Минкультуры, Минприроды, Минпромторг, Минсельхоз, Минстрой, Минтранс, Минтруд, Минфин, Минкомсвязь, Минэкономразвития, Минэнерго, Минобрнауки, Минпросвещения, Роспотребнадзор, Ростехнадзор, Рособрнадзор и Федеральная антимонопольная служба.

В список федеральных органов исполнительной власти с контрольно-надзорными функциями, участвующих в реализации механизма «регуляторной гильотины», вошли 33 ведомства: МВД, МЧС, Федеральная служба судебных приставов, Росздравнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство, Минкультуры, Росгидромет, Росприроднадзор, Рослесхоз, Минпромторг, Росстандарт, Минсельхоз, Россельхознадзор, Росрыболовство, Минстрой, Ространснадзор, Росавиация, Роструд, Минфин, Федеральная налоговая служба, Росалкогольрегулирование, Минкомсвязь, Роскомнадзор, Минэкономразвития, Росаккредитация, Росреестр, Роспатент, Минэнерго, Минпросвещения, Рособрнадзор, ФАС, Роспотребнадзор и Ростехнадзор. Для каждого из перечисленных 33 ведомств указаны осуществляемые ими виды федерального государственного контроля (надзора), на которые должен быть распространен механизм «регуляторной гильотины» .

Как уточняет заместитель руководителя аппарата правительства Юрий Любимов, чей комментарий приводится в сообщении Кабмина, в отношении отдельных видов контроля пяти органов в настоящее время ведется дополнительная проработка: необходимо решить, обоснован ли и подходит ли общий формат «гильотины» для этих органов с учетом их специфики или нужны индивидуальные подходы. «Это такие органы, как ФСБ России (в части контроля за рыболовством в морских водах), Минюст России (в части регулирования деятельности НКО), Росгвардия (в части оборота оружия и контроля безопасности на объектах ТЭК), Росфинмониторинг (в отношении контроля легализации доходов) и ФСТЭК (в отношении объектов критической информационной инфраструктуры)», — уточнил Любимов.

Кроме того, под вопросом пока и межведомственный блок требований к антитеррористической защищенности в части полномочий ФСБ России и Росгвардии.



«Делать какие-либо выводы о том, будут ли включены данные виды контроля дополнительно в итоговый перечень, преждевременно, но, согласно поручению председателя правительства, подходы, заложенные в «гильотине», в любом случае должны применяться всеми органами без исключения, даже если они в итоге не войдут в перечень первоочередных», — заключил замруководителя аппарата правительства.