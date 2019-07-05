Внешнеторговый оборот России в январе — мае текущего года составил 268,1 млрд долларов, уменьшившись по сравнению с аналогичным периодом 2018-го на 1,9%. Такие данные приводит Федеральная таможенная служба РФ.

Сальдо торгового баланса сложилось положительным в размере 79,1 млрд долларов, что на 2,3 млрд меньше, чем в январе — мае 2018 года.

Экспорт России за отчетный период составил 173,6 млрд долларов (минус 2,1% в годовом выражении). При этом удельный вес топливно-энергетических товаров в товарной структуре экспорта вырос до 65,3% (с 64% в январе — мае 2018 года). По сравнению пятью месяцами прошлого года стоимостный объем топливно-энергетических товаров уменьшился на 0,2%, а физический возрос на 3,1%.

Импорт России в январе — мае 2019 года составил 94,5 млрд долларов (минус 1,5%). Доля машин и оборудования, на которые приходится наибольший удельный вес в товарной структуре импорта, снизилась до 45,8% (с 46,4% в январе — мае 2018 года). Стоимостный объем ввоза уменьшился на 3,6%. Возросли физические объемы импорта грузовых автомобилей (на 30,3%), незначительно увеличился объем поставок легковых автомобилей (на 0,5%).



На днях ФТС также представила предварительные данные по импорту товаров из стран дальнего зарубежья в июне 2019 года. Так, в январе — июне импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 99 млрд 754,2 млн долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года сократился на 2,9%. В июне стоимостный объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил 17,004 млрд долларов (плюс 0,7% к маю 2019 года и минус 6,5% относительно июня 2018-го).