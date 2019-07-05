Неожиданный рост занятости в США в июне стал основной причиной падения индексов акций и ослабления валют EM в пятницу.Цены на нефть стабильны на фоне решения Ирана выйти из ядерных договоренностей 2015 года. Несмотря на рост корзины DYX, курс рубля стабилен на предторгах относительно доллара США, мы ожидаем падения российских индексов акций в начале торговой сессии понедельника.



По итогам дня индекс Московской биржи снизился на 0,26%, отступив от своих исторических максимумов. Индекс РТС опустился ниже 1 400 пункта на фоне резкого ослабления курса рубля в ходе дневных торгов относительно доллара США до 63,8 руб/долл.



На текущий момент курс рубля стабилен относительно доллара США и колеблется вблизи отметки 63,80 благодаря росту цен на нефть. Стоимость барреля нефти Brent закрепилась на уровне $64,2 на фоне решения Иранских властей нарастить производство обогащённого урана.



Торговая сессия понедельника начнется с падения российских индексов акций. Помимо внешнего негативного фона давление на индекс будут оказывать закрытия реестров акционеров под выплату дивидендов. Сегодня «без дивидендов» буду торговаться ЛУКОЙЛ, АЛРОСА, МТС и РусГидро. Центральным событием наступившей недели станет выступление главы ФРС Джерома Пауэлла с докладом по монетарной политике перед представителями Сената и Конгресса.

Д. Медведев поддержал проект по строительству частной автомагистрали стоимостью 600 млрд руб., которая пройдет по территории России и соединит Китай с Европой; НЕОДНОЗНАЧНО



Сбербанк: финансовые результаты за 6М19 по РСБУ: УМЕРЕННО ПОЗИТИВНО



Ростелеком перейдет к выплате дивидендов на полугодовой основе; НЕЙТРАЛЬНО

Неожиданный рост занятости в США в июне стал основной причиной падения индексов акций и ослабления валют EM в пятницу. Цены на нефть стабильны на фоне решения Ирана выйти из ядерных договоренностей 2015 года. Несмотря на рост корзины DYX, курс рубля стабилен на предторгах относительно доллара США. Мы ожидаем падения российских индексов акций в начале торговой сессии понедельника Выход сильных данных по американскому рынку труда в США стал причиной снижения российских индексов акций в пятницу. Согласно данным Министерства труда США, прирост новых рабочих мест в июне составил в частном секторе 224 тыс. человек, что оказалось значительно лучше ожиданий рынка. Сильный прирост занятости в США говорит о сохраняющихся сильных макроэкономических трендах в стране, тем самым, вероятность скорого снижения ставок со стороны ФРС снижается. По итогам дня индекс Московской биржи снизился на 0,26%, отступив от своих исторических максимумов. Индекс РТС опустился ниже 1 400 пункта на фоне резкого ослабления курса рубля в ходе дневных торгов относительно доллара США до 63,8 руб/долл. Долларовая корзина валют DXY оттолкнулась от 200 дневной средней и закрепилась выше 97 пунктов после выхода сильных данных по рынку труда США. На текущий момент курс рубля стабилен относительно доллара США и колеблется вблизи отметки 63,80 благодаря росту цен на нефть. Стоимость барреля нефти марки Brent закрепилась на уровне $64,2 на фоне решения Иранских властей нарастить производство обогащённого урана. Новая торговая неделя на азиатских биржах началась с падения индексов. Участники торгов отыгрывают публикация данных по рынку труда США в пятницу днем. Поводом для падения стал рост геополитической напряженности в мире. Курс турецкой лиры рухнул на 2,3% против доллара США с конца прошлой торговой недели на новостях о смене главы ЦБ Турции. Также давление на индексы АТР оказала публикациях данных по изменения заказов на промышленное оборудование в Японии, которые резко снизились в прошлом месяце, что усиливает опасения торможения глобальной экономики. Торговая сессия понедельника начнется с падения российских индексов акций. Помимо внешнего негативного фона, давление на индекс будут оказывать закрытия реестров акционеров под выплату дивидендов. Сегодня «без дивидендов» буду торговаться ЛУКОЙЛ, АЛРОСА, МТС и РусГидро. Центральным событием наступившей недели станет выступление главы ФРС Джерома Пауэлла с докладом по монетарной политике перед представителями Сената и Конгресса.

Д. Медведев поддержал проект по строительству частной автомагистрали стоимостью 600 млрд руб., которая пройдет по территории России и соединит Китай с Европой; НЕОДНОЗНАЧНО

Как сообщает газета “Ведомости”, премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал проект строительства частной автомагистрали в России, которая соединит Китай и Европу. Ее протяженность составит примерно 2 000 км; стоимость проекта – 600 млрд руб.; автомагистраль пройдет от границы Белоруссии к границе Казахстана. Хорошая новость заключается в том, что данный проект поддержит экономические развитие тех регионов, через которые будет пролегать этот маршрут. Обратной стороной этого проекта, тем не менее, является то, что он направлен на соединение Китая с Европой и напрямую не гарантирует никаких торговых возможностей для России; кроме того, он указывает на то, что в ближайшие годы рост инвестиций будет в большей степени связан со строительством, а не с промышленным ростом.

Сбербанк: финансовые результаты за 6М19 по РСБУ: УМЕРЕННО ПОЗИТИВНО

Сбербанк в минувшую пятницу представил финансовые результаты за 4М19 по РСБУ. Мы считаем отчетность УМЕРЕННО ПОЗИТИВНОЙ для акций банка.

Чистая прибыль за 6М19 выросла на 12% г/г при сильном ROAE 22,4%.  Чистая процентная маржа стабилизировалась на уровне мая; вероятно, в ближайшие месяцы ее поддержит снижение стоимости фондирования (на фоне снижения процентных ставок).

Динамика стоимости риска по-прежнему вселяет оптимизм, оставаясь ниже прогноза Сбербанка на 2019 г., (в июне банк высвободил еще часть резерва по долгу Агрокора), что указывает на возможности понижения годового прогноза этого показателя.

Акции торгуются по коэффициенту 2019П P/BV на уровне 1,2x (на уровне среднего за последние 2 года) и по коэффициенту 2019П P/E на уровне 5,8x (на 4% выше среднего за 2 года). В то же время это все еще предполагает дисконты в 25% и 19% к максимумам февраля-марта 2018 г.

Дивидендная доходность Сбербанка по итогам 2019 г. должна составить 8,5-10% (соответственно по обыкновенным и привилегированным акциям), что выше исторических уровней 5-6%.

Выручка. Чистый процентный доход за июнь 2019 г. составил 101 млрд руб., что на 7% ниже г/г и на 6% ниже м/м в связи с 1) изменениями в методологии расчета (проценты по кредитам 3 стадии стали учитываться как высвобождение резервов, а не как процентный доход), и 2) эффектом снижения ставок по кредитам с плавающими ставками. Чистая процентная маржа стабилизировалась на уровне мая, тогда как снижение стоимости фондирования пока еще не ощутимо и, вероятно, окажет поддержку ЧПМ только в ближайшие месяцы. Чистый комиссионный доход снизился на 3% г/г в июне; в итоге его рост за 1П19 составил 6% г/г. Замедление роста комиссионного дохода с 2018 г. связано, главным образом, с более равномерным распределением расходов по программе лояльности на протяжении этого года в сравнении с 2018 г.

Качество кредитов. Расходы на совокупные резервы за 6M19 составили 31 млрд руб., что на 77% ниже г/г, при стоимости риска всего в 0,32%. Чистые отчисления в резервы за июнь составили всего 1 млрд руб. (стоимость риска равна 0,1%) на фоне укрепления рубля и высвобождения связанных с долгом Агрокора резервов (в дополнение к 11,2 млрд руб., которые банк высвободил в апреле). Без учета этого эффекта и эффекта укрепления рубля с начала года, стоимость риска за 6М19, по нашей оценке, составила бы 0,8%, что все еще значительно ниже годового прогноза Сбербанка (1,3%).

Операционные расходы выросли на 8% г/г за 6М19 – главным образом на фоне перевода сотрудников СбербанкТехнологии в ПАО Сбербанк (по нашей оценке, операционные расходы выросли примерно на 4% г/г без учета этого эффекта). В ближайшие месяцы он сойдет на нет.

Чистая прибыль и коэффициент достаточности. Чистая прибыль Сбербанка за июнь 2019 г. составила 75 млрд руб. (что на 9% выше г/г) при ROAE 22,5%. В итоге чистая прибыль за 6М19 составила 444 млрд руб. (+12% г/г) при ROAE 22,4%. Коэффициент достаточности капитала первого уровня Н1.1 снизился на 40 б. п. м/м до 11,3%. Это было вызвано дивидендными выплатами в размере 361 млрд руб. (-120 б. п.) и нейтрализовано включением аудированной прибыли за 1К19 в капитал 1-го уровня (+70 б.п.).

Ростелеком перейдет к выплате дивидендов на полугодовой основе; НЕЙТРАЛЬНО

Ростелеком начнет выплачивать дивиденды на полугодовой основе, изменений в ожидаемом размере дивидендов не ожидается. Как сообщает газета “Коммерсант”, Ростелеком (RTKM RX, RTKMP RX: НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) обсуждает изменения в графике годовых дивидендных выплат. Начиная с 2019 г., компания может начать выплачивать дивиденды дважды в год – по итогам первого полугодия и за полный год. Этот вопрос может быть вынесен на заседание совета директоров одновременно с рассмотрением сделки Tele2 и позже будет вынесен на повестку дня внеочередного собрания акционеров. Как ожидается, годовой размер дивидендов за 2019 г. составит 5 руб. на одну обыкновенную и на одну привилегированную акцию, что соответствует дивидендной политике компании; из этой суммы 2,5 руб. на акцию будет выплачиваться осенью. В 2018 г. Ростелеком выплатил дивиденды за 9 месяцев в 1К19; последний транш компания выплатит в июле-августе.

Благодаря новому графику дивидендных выплат компания сможет более гибко управлять денежными потоками накануне покупки Tele2. Благодаря новому графику дивидендных выплат компания сможет более пропорционально распределять дивиденды на протяжении года и более гибко управлять денежными потоками. Последнее приобретет особую значимость с 2020 г., так как совокупный размер дивидендов Ростелекома увеличится после покупки Tele2 в связи с увеличением количества акций примерно на 20% для целей финансирования сделки. По нашей оценке, совокупный годовой размер дивидендов составит 16,5 млрд руб., начиная с 2020 г. Учитывая, что размер дивидендов за 2019 г. не изменится, мы считаем новость НЕЙТРАЛЬНОЙ для акций компании.