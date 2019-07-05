Центробанку удалось справиться с высокой инфляцией, но методы для этого используются неподходящие, пишут эксперты Института экономики роста им. Столыпина в обзоре «Большая жертва маленькой инфляции» (есть у РБК).

ЦБ продолжает жесткую денежно-кредитную политику, направленную на сдерживание инфляции, при этом борясь с ней монетарными методами, то есть через уровень процентных ставок в экономике и управление ликвидностью в финансовом секторе. Однако, по данным Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, в прошлом году инфляция в стране была на три четверти обеспечена немонетарными факторами — такими как курс рубля и тарифы монополий, отмечается в обзоре.

«Основная причина игнорирования немонетарных факторов в борьбе с инфляцией — отсутствие системной макроэкономической политики», — утверждают эксперты Института экономики роста. В этом, по их мнению, виноват не только ЦБ, но и Минфин с Минэкономразвития.



Бороться с немонетарной инфляцией монетарными способами «вдвойне опасно», считают они. Такое подавление инфляции приводит к «существенному сокращению потребительского и инвестиционного спроса и снижению темпов роста экономики».

«Ни одна страна в мире не считала основной своей целью развития ценовую стабильность, так как это приводит к остановке развития экономики», — говорит директор Института экономики роста Анастасия Алехнович.

Факторы инфляции делятся на два блока — инфляция спроса (монетарная) и инфляция издержек (немонетарная), пишут авторы доклада. В России инфляция спроса минимальна, поскольку платежеспособный спрос упал, сократились доходы населения, снизились инвестиционные расходы и бюджетные расходы.

В то же время издержки значительно возросли: импорт подорожал из-за слабого рубля; выросла стоимость кредитных средств — стоимость кредитов «находится гораздо выше уровня рентабельности большинства отраслей»; растут тарифы инфраструктурных монополий — с 2007 года тарифы ЖКХ выросли в три раза, услуги пассажирского транспорта — в 2,7 раза; рынки монополизируются — после 2008 года наблюдается резкое увеличение доли госсектора к ВВП; контрсанкции повлияли на рост продовольственных цен; налоговая нагрузка, уровень которой «существенно превышает аналогичные показатели в европейских странах и США».

Инфляция к концу 2019 года может составить 4,8—5,1% против целевого ориентира ЦБ в 4%, считают в Институте экономики роста. Превышение ориентира произойдет как раз за счет немонетарных факторов, вклад которых может составить 4,1 п. п.



Пример стран — «азиатских тигров» говорит о том, что «за счет диверсификации экономики, конкуренции, массового развития малого бизнеса, повышения производительности труда достигаются и устойчивый экономический рост, и низкая инфляция», утверждает Алехнович. Эксперты Института экономики роста полагают, что более высокий экономический рост «будет самостоятельно оказывать сдерживающий эффект на инфляцию».

Иными словами, эксперты убеждены, что, поскольку монетарная инфляция в России очень низкая, можно без проблем смягчать денежно-кредитную политику, наращивать кредитное предложение, но в то же время нужно бороться с немонетарными факторами инфляции (например, ограничивать рост тарифов и налогов).