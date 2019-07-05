Эксперты Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара предлагают альтернативную текущим планам конфигурацию налогового маневра в нефтяной отрасли, позволяющую более эффективно сдерживать рост цен на нефтепродукты на розничном рынке. Материал на эту тему опубликован в очередном выпуске «Мониторинга экономической ситуации в России» Института Гайдара и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Авторы напоминают, что срок действия соглашения между властями и нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин и дизельное топливо истек 1 июля. В дальнейшем повышение цен в пределах инфляции должен будет обеспечивать демпфирующий механизм, но его параметры до конца не определены.

«Действовавшее до конца июня соглашение о заморозке цен на нефтепродукты не будет продлеваться. Правительство и участники рынка договорились об альтернативном механизме сдерживания цен: изменении параметров расчета демпфирующей надбавки к обратному акцизу, который получают нефтеперерабатывающие компании при соблюдении ряда условий (поставки бензина на внутренний рынок, нахождение под санкциями, программы модернизации). Демпфирующая надбавка, призванная обеспечить привлекательность поставок нефтепродуктов на внутренний рынок для нефтяных компаний и не допустить повышения цен на нефтепродукты (если экспортная цена становится выше определенного установленного законодательно значения, нефтекомпании получают выплаты из бюджета, и наоборот), была введена еще с 1 января 2019 года, однако параметры ее расчета, установленные в законодательстве, привели к тому, что дополнительные выплаты в течение некоторого времени пришлось делать нефтеперерабатывающим компаниям, а не государству», — указывают эксперты.

Законопроект об изменении параметров в формуле расчета демпфирующей надбавки Госдума должна принять до конца весенней сессии (до 28 июля). Это дает время на согласование источников финансирования: Минфин предлагает поднять ставку налога на добычу полезных ископаемых с 2020 года и не выделять, как предлагалось в ходе обсуждения, дополнительных средств на субсидирование нефтепереработки из Фонда национального благосостояния; Минэнерго же против субсидирования за счет нефтедобычи. Кроме того, рассматривается применение демпфера теперь и к керосину для субсидирования авиаперевозок.

Институт Гайдара проанализировал эффекты от каждого из вариантов финансирования демпфера:

Финансирование осуществляется с помощью ФНБ. Финансирование осуществляется за счет повышения ставки НДПИ в 2020 году (повышение НДПИ эквивалентно увеличению демпфирующей надбавки). В этом случае вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК) перекладывают рост цен в нефтедобыче на весь рынок, а рост цен в нефтепереработке — только на независимые нефтеперерабатывающие заводы.

По оценке экспертов, для независимых НПЗ риски критического снижения рентабельности достаточно высоки во всех сценариях, однако при финансировании демпфирующей надбавки за счет повышения НДПИ их положение становится особенно неблагоприятным за счет увеличения вертикально интегрированными компаниями внутренних цен на нефть. В случае использования средств ФНБ вертикально интегрированные компании фактически получают обратно часть природной ренты, изъятой государством, при этом сама возможность такого применения средств ФНБ слабо соотносится с целями фонда. Затягивание же дискуссии ведет к режиму постоянного «ручного» регулирования отрасли.

Эксперты предлагают альтернативную конфигурацию налогового маневра:

Налоговый маневр проводится в течение шести лет, с 2019 по 2024 год. Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты отменяются единовременно в 2019 году. Одновременно с отменой экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты повышается ставка НДПИ на величину, эквивалентную снижению экспортной пошлины на нефть. Для поддержания отрасли на среднем уровне до реформы вводится субсидия НПЗ. Субсидия выдается всем НПЗ пропорционально объемам входящей нефти. Размер суммарной субсидии линейно снижается до полной отмены в 2024 году. Ставки акцизов снижаются таким образом, чтобы розничные цены росли в пределах инфляции.

«Данный вариант реформирования, по нашему мнению, позволит достичь большего суммарного итогового бюджетного эффекта за шесть лет, снизить затраты на субсидирование отечественной нефтепереработки, уменьшить рост цен на нефтепродукты на розничном рынке», — подчеркивают эксперты. Для компенсации сокращения поступлений в дорожные фонды (за счет уменьшения акцизных платежей) они предлагают использовать межбюджетные трансферты и/или целевое финансирование.



Согласно расчетам, при налоговом маневре по текущему варианту законодательства розничная цена на бензин составит в 2019 году 48,36 рубля за литр и постепенно повысится до 51,41 рубля в 2024-м. По схеме Института Гайдара цена в 2019-м составит 47,91 рубля и поднимется за указанный период только до 48,67 рубля. Уточняется, что расчеты производились исходя из курса в 62,93 рубля за доллар и цены на нефть в 71,38 доллара за баррель.