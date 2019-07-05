Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Интеркоммерц Банка о включении долга перед ним в размере 2,8 млрд рублей в реестр требований кредиторов бывшего председателя совета директоров микрофинансовой организации (МФО) «Домашние деньги» Евгения Бернштама, сообщили в суде.

Столичный арбитраж 1 февраля по заявлению Русского Трастового Банка ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении Бернштама, однако он оспорил в апелляции это определение, указав на «необоснованное отклонение судом первой инстанции ходатайства об отложении судебного заседания в связи с невозможностью участия в нем его представителя».

В мае Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Бернштама на введение в отношении него процедуры реструктуризации долгов гражданина, отметив, что «ни одна из причин, указанных в ходатайстве должника, не является для суда безусловно уважительной». Вопрос об удовлетворении или неудовлетворении ходатайства об отложении слушания дела решается судом с учетом всех обстоятельств дела и представленных заявителем ходатайства документов по своему внутреннему убеждению.

Также в производстве суда находятся на рассмотрении заявления ЦБ и Интеркоммерц Банка о банкротстве МФО «Домашние деньги».