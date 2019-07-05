В программный продукт XBRL Engine , используемый клиентами «Диасофт» для конвертации данных в XBRL-отчеты в соответствии с требованиями Банка России, внесены, и уже успешно протестированы, настройки для корректной обработки информации по версии таксономии формата 3.1.

Архитектура решения «Диасофт» позволила внести необходимые поправки без адаптации самого «движка» к новой версии XBRL-таксономии. При этом процесс загрузки исходных данных не стал более сложным – привычные шаблоны оставлены без изменений (в том числе форм ОКУД). Сохранен и механизм интеграции решения с учетными системами организаций.

Клиенты «Диасофт» успешно завершили работу по подготовке и отправке данных, содержащихся в разделах, которые уже введены в действие по таксономии 3.1 (отчет о денежных средствах). Банк России уже дал обратную связь по результатам сдачи пилотной отчетности клиентами компании, – недочетов и ошибок не зафиксировано.

«Диасофт» рекомендует некредитным финансовым организациям (НФО), в том числе и страховым компаниям, использовать сервис XBRL Engine для подготовки отчетности за полугодие (к 20.07.2019) в соответствии с финальной версией таксономии.

«XBRL-таксономия формата 3.1 потребовала очередного пересмотра подходов к подготовке отчетности. Сегодня мы с удовлетворением отмечаем, что и наша компания, и наши клиенты с этой задачей успешно справились – об этом свидетельствуют результаты сдачи пилотной отчетности Банку России. Мы уверены, что решение XBRL Engine послужит гарантией благополучной подготовки квартальной отчетности согласно таксономии версии 3.1, которая вступает в силу уже этой осенью, по итогам III квартала 2019 года», – говорит Игорь Шабанин, заместитель директора департамента «Решения BI, учет и отчетность» компании «Диасофт».

Стоит напомнить, что, по официальной информации регулятора, после вступления в силу обновленных надзорных требований во II квартале 2019 года, НФО не смогут воспользоваться консультациями и другой помощью при сдаче отчетности. В связи с этим компетентность вендора и качество программного продукта, оптимального для подготовки отчетности в формате XBRL, приобретает первостепенное значение.

Источник: Компания «Диасофт»