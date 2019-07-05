Июньская отчетность Сбербанка по РСБУ разочаровала участников рынка. Эксперты инвестиционной компании «АТОН» не видят краткосрочных катализаторов для роста стоимости акций Сбербанка.



Банк 5 июля сообщил о росте чистой прибыли на 8,8%, при этом его чистый процентный доход снизился на 7,5% (год к году) до 101 млрд рублей, а чистый комиссионный доход упал на 2,7% до 34 млрд рублей.

«Это было компенсировано более низкими резервами, которые оказались почти близкими к нулю», — указывают в комментарии аналитики компании «АТОН».

По их мнению, результаты за месяц не впечатляют: «Мы не видим краткосрочных катализаторов для Сбербанка и считаем, что он будет торговаться наравне с рынком в ближайшей перспективе», — говорится в обзоре инвесткомпании.

В понедельник, 8 июля цена акции Сбербанка с утра снижаются, потеряв около 0,5%. Индекс Мосбиржи при этом потерял 0,91% и к 10:58 торговался на уровне 2809,38 пунктов.