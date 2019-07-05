Так АСВ рассчитывает снизить издержки на ликвидацию.
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) может через полтора года отказаться от услуг юридических компаний, которые нанимают для ликвидации банков, рассказал гендиректор АСВ Юрий Исаев на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, так АСВ рассчитывает снизить издержки на ликвидацию, сообщают «Ведомости».
В 2006 году требования кредиторов удовлетворялись на 5%, сейчас — на 45%, но качество активов банков, которые в последнее время поступают на ликвидацию, снизилось, поэтому будет снижаться и процент удовлетворения требований кредиторов. АСВ надеется изменить тренд, снизив издержки, в том числе на юридическое сопровождение — по данным Исаева, в среднем издержки на ликвидацию составляют 2% балансовой стоимости активов, рыночная стоимость активов ликвидируемых банков составляет примерно 12% от балансовой.
АСВ подало 470 тыс. исков на сумму более 7 трлн рублей, но не все выигранные процессы пополняют конкурсную массу — в 70% это иски без перспектив получить деньги, указал Исаев; АСВ планирует отказаться от исков по таким делам и перейти на собственное юридическое сопровождение.
По оценкам Исаева, АСВ придется иметь в штате 1500 юристов, но даже несмотря на это, переход на внутреннее юридическое сопровождение снизит издержки и может обеспечить от 10 до 15% дополнительных поступлений в конкурсную массу.
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