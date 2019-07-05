«Яндекс.Деньги» совместно с Donate.Stream запустили новый сервис для геймеров — « Я.Стример ». Он позволяет принимать донаты во время онлайн-трансляций и через виджеты показывать другим пользователям, как идет процесс сбора денег.



«Чтобы воспользоваться новым сервисом, нужно зайти на сайт «Яндекс.Денег», в меню кошелька выбрать раздел «Сбор денег», а затем — «Я.Стример». Откроется специальная страница, на которой нужно авторизоваться через аккаунт в «Яндекс.Деньгах». После этого пользователь сможет привязать электронный кошелек к «Я.Стримеру», настроить виджеты для приема донатов и информирования зрителей о том, как идет сбор денег во время трансляции. Дальше «Я.Стример» выдаст уникальную ссылку для приема донатов, которую можно разместить на стриминговых платформах, например на YouTube, Twitch, Smashcast, СyberHero, WASD.TV, в «Одноклассниках», «ВКонтакте» или Facebook. Сервис работает с программами для потокового вещания — например, OBS Studio, XSplit», — говорится в сообщении компании.

Отправить донат с помощью «Я.Стримера» зритель может из кошелька в «Яндекс.Деньгах» или с любой банковской карты. Как только это произойдет, деньги мгновенно зачислятся на электронный кошелек стримера.

Сервис берет комиссию только с того, кто получает донаты: 0,5% — за перевод из кошелька, 2,5% — с карты. Чтобы принимать донаты через «Я.Стример», пользователям «Яндекс.Денег» из России нужно пройти упрощенную идентификацию, а из других стран — полную.