Это вторая совместная сделка Альфа-Банка с эмитентом на публичном долговом рынке.

Первоначальный диапазон по ставке купона составлял 9,4-9,6% годовых, книга заявок закрыта на уровне 9,2% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 9,52%. Высокий интерес к выпуску со стороны институциональных инвесторов, а также частных лиц позволил эмитенту значительно снизить финальную ставку купона.

В ходе букбилдинга было подано более 80 заявок от инвесторов, максимальный спрос на облигации достиг 14 млрд рублей.

«Большой спрос со стороны розничных инвесторов, а также высокий интерес со стороны управляющих компаний к выпуску свидетельствует о должном признании успешного развития компании «Балтийский лизинг». Инвесторы несомненно высоко оценили уровень поддержки и перспективы дальнейшего развития компании в составе Группы «Открытие», — подчеркнул директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

«Мы признательны инвесторам за доверие. Сделка по размещению данного выпуска является самой успешной за всю историю «Балтийского лизинга». Фактор появления у нас сильного акционера, а также позитивная динамика развития и стабильно высокие финансовые показатели позволили рынку по-новому взглянуть на компанию», — отметил заместитель финансового директора ООО «Балтийский Лизинг» Дмитрий Казаковцев.

Организаторами сделки выступили АО «Альфа-Банк», BCS Global Markets, Банк «ФК Открытие». Техническое размещение бумаг на бирже намечено на 8 июля 2019 года.