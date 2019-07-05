Платежная система «Таможенная карта», крупнейший оператор таможенных платежей в России, совместно с Национальной ассоциацией таможенных представителей (НАТП), в 2019—2021 годы, планируют поэтапный запуск платформы, объединяющей таможенных представителей, логистические и страховые компании, банки.

«Цель проекта — объединение компаний-провайдеров услуг в рамках единой экосреды, которое позволит предложить рынку ВЭД качественно иные, комплексные решения. Планируется что к 2021 году число постоянных пользователей платформы достигнет 45—50 тысяч, что составляет около 50% от общего числа участников ВЭД, через платформу будет в том или ином виде проходить порядка 25—30% заключаемых внешнеторговых сделок», — говорится в пресс-релизе системы.



По оценке компании, реализация проекта потребует инвестиций в размере 250 млн рублей. Финансирование проекта будет осуществляться за счет средств инвестиционных фондов и соинвесторов — банков и провайдеров услуг платформы.



«Экосреда будет интересна не только крупным компаниям-импортерам, но и тем, кто планирует запуск ВЭД «с нуля» — сегменту малого и среднего бизнеса. Для них это будет возможность комфортного выхода на рынок за счет комплексности предоставляемых сервисов по сопровождению внешнеторговых сделок: экспертизы и консультирования, юридическому сопровождению, проведению платежей, доставке товара и его таможенному оформлению. Аналитика, экспертиза и клиентская поддержка — являются ключевыми компетенциями нашей компании, мы рассчитываем, что экосистема позволит объединить добросовестных профессионалов, застраховав взятые на них риски, и станет универсальной «точкой входа» для обслуживания разнообразных потребностей участников ВЭД», — отметил генеральный директор «Таможенной карты» Андрей Баринов.