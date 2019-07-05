Рост цен на пшено и капусту составил 73,6% и 72,8% соответственно, что в 17 раз выше уровня инфляции, следует из данных Росстата. Третье место по удорожанию в прошлом году заняло газомоторное топливо из-за роста цен на нефть.



Посевы проса были резко сокращены в 2018 году, в связи с чем урожай в прошлом году был существенно ниже, чем в предыдущие годы, отметила начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. «Сокращение посевных площадей проса — это давний тренд, поскольку пшено — не самая популярная крупа у населения, поэтому многие аграрии постепенно выводят ее из оборота», — пояснила Снитко.



Цены на сахар и яйца поднялись на 28,3 и 25,9% в 2018 году. Цены на яйца очень часто демонстрируют сюрпризы, они сложно прогнозируемы. «Рынок яиц, безусловно, внутренний: практически нет ни импорта, ни экспорта. Любое локальное перепроизводство и недопроизводство может привезти к резкому скачку цены», — объяснила аналитик Газпромбанка. Кроме того, прошлом году в ряде российских регионов были вспышки птичьего гриппа.

Цены на газомоторное топливо (преимущественно бензин) возросли на 30,8%. Основным драйвером роста цен на газомоторное топливо, как и для всего топливного рынка в целом, стало значительное повышение ценовой конъюнктуры нефтяного рынка, отметил главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. В апреле 2018 года нефтяные цены перешли к активному росту, что отразилось в ускорении темпов роста цен на газомоторное топливо почти в три раза — до 13,8% в мае против 4,3% в апреле. Если ценовой рост бензина в прошлом году сдерживался в рознице усилиями «ручного управления» (с помощью договоренностей между нефтяной отраслью и правительством), то в биржевой плоскости наблюдалась противоположная ситуация — стоимость бензина продолжала расти. В результате сформировался повышенный спрос на газовое топливо за счет его сравнительной дешевизны, пояснил Покатович.

В 2019 году, однако, сахар и яйца стали лидерами падения цен: средняя стоимость яиц в мае 2019 года с начала года снизилась на 15,5%, а сахара — на 3,7%. А потребительские цены на бензин с начала 2019 года выросли лишь на 0,7%. Подробных данных в разбивке по всем товарам пока нет.

Лидером среди товаров, цены на которые сильнее всего снизились по итогам 2018 года, оказалась гречневая крупа: она подешевела на 15,8% в годовом выражении.



Цены на помидоры и огурцы снизились на 8,2% в годовом выражении, причем помидоры дешевели быстрее. В последние годы в России запускается много тепличных проектов по выращиванию томатов и огурцов, отметила Снитко. «Появляются новые производители, которые предлагают свою продукцию сетям, закупщики сетей начинают снижать цены», — предположила она.