Бюджет РФ благодаря договоренностям ОПЕК+ может получить в 2019—2020 годах дополнительно около 3,5 трлн рублей, заявил в интервью РИА Новости глава Минэнерго России Александр Новак.



«Мы рассчитываем, что в течение 2019—2020 годов бюджет получит также дополнительно около 3,5 триллиона рублей, и это будет иметь положительное влияние и на российские компании для продолжения инвестиций и для реализации своих проектов», — сказал Новак, оценивая воздействие недавнего продления договоренностей в рамках ОПЕК+.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти для стабилизации ситуации на рынке действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, на первое полугодие 2019 года сокращение добычи было согласовано в объеме 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018-го. 2 июля участники ОПЕК+ пролонгировали договоренности на тех же условиях еще на девять месяцев — до апреля 2020 года.