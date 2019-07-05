ВТБ увеличил долю в капитале девелоперской группы ПИК до 23,05% , свидетельствует из материалов кредитной организации.

«…Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которыми эмитент получил право распоряжаться после наступления соответствующего основания: 152 212 827/23,05%», — говорится в сообщении.

До приобретения пакета акций ВТБ владел долей группы в 7,57%.