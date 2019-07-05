Кузьминский суд Москвы арестовал основного бенефициара микрофинансовой организации «Домашние деньги» Евгения Бернштама по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.



«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу… до 19 июля», — сказали в пресс-службе.

Арбитраж Москвы в феврале признал обоснованным заявление «Русского трастового банка» о банкротстве Бернштама и ввел в его отношении начальную процедуру банкротства — реструктуризацию долгов. Суд включил обязательства бизнесмена перед банком в размере около 20 миллионов рублей в реестр требований кредиторов. Рассмотрение дела о банкротстве по существу суд назначил на 9 июля.

Также Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о банкротстве микрофинансовой компании «Домашние деньги» и ввел в ней процедуру наблюдения.