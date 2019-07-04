Полиция в Казани задержала сотрудницу отделения одного из банков города Салавата, подозреваемую в хищении 20 млн рублей, сообщается на сайте МВД России.

О пропаже 20 млн рублей стало известно еще 27 мая — в полицию обратился представитель коммерческого учреждения, который сообщил, что из банковской кассы пропали деньги.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена возможная причастность к совершению преступления одной из сотрудниц банка — кассира. Полиция выяснила, что женщина вместе с супругом и двумя несовершеннолетними детьми скрылась.

«В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что подозреваемая вместе с семьей скрывается в городе Казани. Сегодня она была задержана на одной из съемных квартир. Сейчас с ней проводятся необходимые оперативно-следственные действия. Устанавливается местонахождение похищенных денежных средств», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении задержанной возбуждено уголовное, она находится под арестом. Расследование продолжается.