Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Государственную думу законопроект, в котором предлагается сократить срок хранения кредитной истории с десяти до трех лет. Поправки предлагается внести в статью 7 федерального закона «О кредитных историях».

Авторы законопроекта отмечают, что предоставление кредитных ресурсов физическим лицам стимулирует потребительский спрос, удовлетворяет потребности населения в товарах и услугах. При этом нарушения сроков выплат ложатся в основу отрицательной кредитной истории, а законодательно установленные условия ее хранения могут ограничить доступ к заемным финансовым средствам на десять лет.

Кроме того, с введением в действие законодательных изменений, принятых в 2014 году, доступ к кредитной истории имеет работодатель субъекта кредитной истории.

Так, не будучи способными платить за кредит и потеряв возможность трудоустроиться, граждане оказываются в безвыходном положении. В связи с этим, как считают региональные депутаты, столь длительный срок хранения кредитной истории и, как следствие, нарушения экономической и социальной свободы субъектов кредитной истории представляется необоснованным.