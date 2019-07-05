«Тинькофф Мобайл» первым среди виртуальных операторов запускает синергию мобильной связи с банковскими услугами. Держатели всех карт Тинькофф Банка при совершении покупок на 10 тыс. рублей в месяц смогут получить бесплатно 600 минут голосовой связи, сообщает пресс-служба оператора.

Получить бесплатную голосовую связь могут все клиенты Тинькофф Банка во всех регионах присутствия оператора «Тинькофф Мобайл».

Для этого абоненту нужно в личном кабинете на сайте «Тинькофф Мобайла» или в мобильном приложении оператора привязать карту, по которой будет учитываться сумма покупок, а также настроить автоплатеж за подключенные услуги «Тинькофф Мобайла».

«В следующем месяце абонент получит пакет голосовой связи на 600 бесплатных минут включительно. Абоненты «Тинькофф Мобайла» также смогут приобрести пакеты объемом более 600 минут со скидкой в размере стоимости пакета 600 минут (тариф зависит от региона). Таким образом, за год абонент сможет сэкономить на голосовой связи несколько тысяч рублей», — говорится в сообщении.