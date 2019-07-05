Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании по реализации нацпроектов в Перми заявил о том, что крупным банкам следует вкладываться в кредитование малого и среднего бизнеса вместо того, чтобы наращивать долю в потребительском кредитовании.



«У нас наши государственные банки — в первую очередь это Сберегательный банк, Внешторгбанк, Россельхозбанк, которые представлены во многих субъектах РФ, — зачастую странно себя ведут: [заявляют, что] выбрали лимиты кредитования. Если это хороший бизнес, если государство субсидирует процентную ставку, о каких лимитах [идет речь]? Мы же не плановое хозяйство ведем. В конце концов, если этот бизнес востребован, то наверняка лучше и правильней сюда (в МСП. — Прим. ТАСС) вкладывать кредитные ресурсы, нежели в потребительское кредитование», — отметил он.

Силуанов поддержал позицию министра экономического развития РФ Максима Орешкина, который неоднократно отмечал, что рост потребительского кредитования несет риски рецессии в экономике РФ. «Министерство экономики у нас об этом говорит. Мне кажется, это абсолютно справедливо. Лучше эти кредитные ресурсы направлять в экономику, потому что это создаст новые рабочие места и экономическую базу», — заключил Силуанов.

Ранее Орешкин выразил мнение, что Банк России создает дисбаланс на рынке необеспеченного потребительского кредитования. Он отметил, что в ситуации падения одного вида кредитования совокупного спроса в экономике начинает не хватать, поэтому ЦБ в данном случае необходимо снижать ставки, пока другие виды кредитования не вырастут и уровень спроса не компенсируется.