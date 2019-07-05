В Пермском крае осуждены участники организованной группы, занимавшейся незаконными валютными банковскими операциями, размер которых составил более 1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.



«Мотовилихинский районный суд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении трех жителей Перми —участников организованной группы — Олегу Волкову, Вань Сэню и Константину Губареву», — говорится в сообщении ведомства.

Все они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере, организованной группой), пунктами «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

В суде установлено, что Волков, Губарев и Ван Сэнь, объединившись в преступную группу, целью которой было незаконное денежное вознаграждение, осуществляли незаконные валютные операции. Действовали злоумышленники, как на территории России, так за рубежом.

«За период с января по ноябрь 2014 года ими были совершены денежные переводы на сумму более 30 млн долларов США (в рублевом эквиваленте на 2014 год — 1 млрд рублей) на счета подконтрольных лиц-нерезидентов, открытых в кредитных организациях на территории специального административного района Гонконга Китайской Народной Республики. При этом они использовали подложные документы — авансовые платежи по фиктивным торговым контрактам», — уточняется в сообщении.

Все денежные переводы были совершены без регистрации и без специального разрешения (лицензии), что позволило им извлечь незаконный доход на сумму 20 млн рублей.

Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил Волкова к шести с половиной годам лишения свободы, Губарева и ВаньСэня к восьми с половиной годам, также им назначены штрафы 500 тыс. и 700 тыс. рублей, соответственно.

Наказание подсудимые будут отбывать в исправительной колонии общего режима.