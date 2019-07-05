Ранее первый зампред Банка России Ксения Юдаева говорила, что регулятор пока не планирует раскрывать рынку свои прогнозы по ключевой ставке.
ЦБ думает над тем, чтобы публиковать своих прогнозы по ключевой ставке, рассказала председатель регулятора Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 24». Однако глава Центробанка отметила, что такие прогнозы могут нести в себе риски для экономики.
«Да, это даст больше определенности субъектам экономической деятельности. Они будут закладывать с большей уверенностью ожидания по процентной ставке в свои проекты. Но это таит и опасность. Потому что если буду отклонения, а они могут случаться <…> это восприятие нашего прогноза по ставке как обязательство может привести, наоборот, к накоплению некоторых рисков в экономике», — сказала Эльвира Набиуллина.
«Мы хотим этого избежать. Мы хотим дать прозрачности, но не слишком большого полагания на то, что это будет в обязательном порядке <…> мы даже уже думаем о том, что когда-то начнем публиковать вероятность этих ставок. Но тут важно правильно выбрать момент», — добавила она.
Ранее первый зампред Банка России Ксения Юдаева говорила, что регулятор пока не планирует раскрывать рынку свои прогнозы по ключевой ставке. Вопрос снова поднял глава ВТБ Андрей Костин на I съезде Ассоциации банков России. Он предположил, Банк России мог бы публиковать индикаторные прогнозы по ставке.
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