ЦБ думает над тем, чтобы публиковать своих прогнозы по ключевой ставке, рассказала председатель регулятора Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 24». Однако глава Центробанка отметила, что такие прогнозы могут нести в себе риски для экономики.

«Да, это даст больше определенности субъектам экономической деятельности. Они будут закладывать с большей уверенностью ожидания по процентной ставке в свои проекты. Но это таит и опасность. Потому что если буду отклонения, а они могут случаться <…> это восприятие нашего прогноза по ставке как обязательство может привести, наоборот, к накоплению некоторых рисков в экономике», — сказала Эльвира Набиуллина.

«Мы хотим этого избежать. Мы хотим дать прозрачности, но не слишком большого полагания на то, что это будет в обязательном порядке <…> мы даже уже думаем о том, что когда-то начнем публиковать вероятность этих ставок. Но тут важно правильно выбрать момент», — добавила она.

Ранее первый зампред Банка России Ксения Юдаева говорила, что регулятор пока не планирует раскрывать рынку свои прогнозы по ключевой ставке. Вопрос снова поднял глава ВТБ Андрей Костин на I съезде Ассоциации банков России. Он предположил, Банк России мог бы публиковать индикаторные прогнозы по ставке.