МСП Банк в рамках программы секьюритизации приобрел у семи региональных банков права требования по кредитам, выданным малым и средним предприятиям. Об этом в пятницу сообщил ТАСС председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов в кулуарах Международного финансового конгресса.

«У нас сейчас около семи региональных банков-партнеров, мы у них выкупаем кредиты, используем их для покрытия по выпущенным бумагам [в рамках секьюритизации]», — сказал Голованов. Он уточнил, что речь о кредитных портфелях размером «порядка 5—7 млрд рублей».

Секьюритизация предусматривает выпуск ценных бумаг, обеспеченных действующими кредитами. За счет этого механизма МСП Банк привлекает с рынка дополнительное финансирование для малого и среднего бизнеса.

В 2016—2018 годах за счет секьюритизации малые предприятия получили 23,8 млрд рублей. «До конца этого года мы планируем [секьюритизировать] еще как минимум 10 миллиардов рублей», — указал Голованов.

Согласно национальному проекту «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», до 2024 года через секьюритизацию планируется привлечь финансирование на 93 млрд рублей.



