Россияне стали меньше говорить по мобильным телефонам –– звонки переходят в бесплатные мессенджеры, в них же абоненты стали чаще переписываться друг с другом, следует из статистики Минкомсвязи, с которой ознакомились «Известия» .

В I квартале 2019 года московские абоненты проговорили по мобильным телефонам 14,3 млрд минут, следует из материалов Минкомсвязи. За тот же период 2018 года этот показатель составлял 15,3 млрд минут (минус 6,5%), а 2017-го — 16,2 млрд минут (снижение на 11,7%).

По России голосовой трафик мобильной телефонии, по сравнению с I кварталом 2018-го, сократился на 2,8% — до 108,5 млрд минут.

Такая динамика свидетельствует о том, что все большую популярность в России приобретают мессенджеры, сказал «Известиям» гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов. С одной стороны, пользователи смартфонов чаще звонят друг другу через них, пользуясь дешевым и качественным мобильным интернетом. С другой –– профиль общения меняется, люди чаще стали писать в мессенджерах, чем звонить и отправлять традиционные платные SMS, отметил эксперт.

В Москве переток голоса из сегмента традиционной телефонии в коммуникационные интернет-сервисы связан с тем, что в столице покрытие сетей четвертого поколения велико, как ни в одном другом регионе России, объясняет гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. С быстрым мобильным интернетом и широкой сети точек бесплатного публичного Wi-Fi звонить через мессенджеры комфортнее.

По мнению Кускова, по России в целом перетоку голоса в мессенджеры способствует существующая структура сотовых тарифов. В пакетах, которые предлагают операторы, включено относительно немного минут и много интернет-трафика, гигабайтов, которые многие абоненты просто не используют, объясняет он. А раз так, пользователям, во всяком случае говорящим много, выгоднее звонить по интернету, делает вывод эксперт.

Звонить через мессенджеры дешевле, согласен аналитик iKS-Consulting Максим Савватин. У многих операторов в тарифы включены бесплатные опции для разговоров через такие интернет-сервисы, при этом трафик стоит недорого. Но во многих пользовательских группах нормой, правилом хорошего тона считается вообще не звонить друг другу, а писать в мессенджерах –– это касается, к примеру, бизнес-сообщества, рассуждает эксперт.

Голосовой трафик по темпам роста уступает мобильному интернету, и эта тенденция существует уже давно, сказал «Известиям» представитель «МегаФона». Это не значит, что абоненты перестали говорить –– они теперь чаще пишут или отправляют голосовые сообщения друг другу, совершают звонки через приложения и мессенджеры.

Интернет-трафик постоянно растет, а пользователи активнее выбирают безлимитные предложения, отметил представитель «Билайна». Но, несмотря на это, для многих абонентов голос остается по-прежнему востребованной услугой –– это видно, в частности, на примере тарифной линейки-конструктора, где треть абонентов меняют дата-трафик на минуты, пояснил он.

Голосовой трафик в сетях Tele2 московского региона продолжает расти, но в сравнении с интернет-трафиком показывает более умеренную динамику, сказал представитель компании. Если по итогам I полугодия 2019-го голосовой трафик вырос в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, то дата-трафик увеличился почти в шесть раз, рассказывает он.

В Московском регионе голосовой трафик абонентов МТС в 2017–2018 годах оставался стабильным, сказал «Известиям» представитель компании. В целом замедление темпов его роста компенсирует увеличение доходов от передачи данных и новых сервисов, таких как системная интеграция, облачные услуги, интернет вещей, развлекательные приложения, добавил он.