ПАО «Московская городская телефонная сеть» (МГТС) представила специализированный тариф «Телематика» для бизнеса и бюджетных учреждений, рассчитанный на использование в M2M и IoT-оборудовании с пониженным потреблением трафика. С его помощью корпоративные клиенты смогут одновременно подключить миллионы «умных» устройств к Интернету вещей и сократить при этом расходы на услуги связи, сообщает пресс-служба оператора.

«Новый тариф поможет компаниям пройти этап цифровизации и ввести онлайн-мониторинг одновременно всех процессов и объектов: ЖКХ и промышленных счетчиков, систем сигнализации, охранных и кассовых POS-терминалов, транспортных систем», — говорится в пресс-релизе.

Тарифная линейка предназначена для передачи данных между умными M2M и IoT-устройствами через мобильную сеть (2G/3G/LTE) МТС, работающую по модели MVNO. Корпоративные клиенты МГТС в зависимости от потребностей бизнеса, особенностей используемого оборудования и выполняемых с его помощью задач могут выбрать один из пяти фиксированных пакетов мобильного трафика — от 5 Мб до 100 Мб — с ежемесячной оплатой.

Стоимость минимального пакета составит 10,5 рубля в месяц.

Тарифная линейка интернет-пакетов имеет единые условия и стоимость для клиентов МГТС Москвы и Московской области при нахождении на территории Московского региона, а также в сети МТС на территории России.

