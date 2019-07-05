Международные резервы РФ на 1 июля составили 518,363 млрд долларов против 495,232 млрд на 1 июня текущего года. Такие данные на начало отчетных дат опубликованы в пятницу на сайте Банка России.

Таким образом, за июнь объем международных резервов увеличился на 23,131 млрд долларов.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Согласно данным ЦБ, положительная динамика в июне зафиксирована по всем компонентам ЗВР, кроме резервной позиции в МВФ.

Так, резервы в иностранной валюте увеличились с 394,923 млрд долларов на начало июня до 407,618 млрд на начало июля, резервы в СДР — с 6,678 млрд до 6,745 млрд долларов соответственно, резервы в монетарном золоте — с 89,882 млрд до 100,278 млрд долларов.

Резервная позиция в МВФ сократилась с 3,75 млрд до 3,723 млрд долларов.

Напомним, за 2018 год российские резервы выросли почти на 35,8 млрд долларов. За шесть месяцев текущего года показатель увеличился на 49,868 млрд долларов (с 468,495 млрд на 1 января 2019-го), свидетельствуют данные ЦБ.



В июне глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор продолжит увеличивать международные резервы в рамках бюджетного правила даже по достижении отметки 500 млрд долларов — уровня, который ранее назывался как желательный объем резервов.