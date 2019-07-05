«МегаФон» рассматривает возможность продажи непрофильных активов, в частности, офисной недвижимости, для снижения долговой нагрузки, которая увеличилась в результате привлечения средств для проведения делистинга, Об этом в интервью Reuters рассказал гендиректор компании Геворк Вермишян.



По его словам, «МегаФон», чей чистый долг вырос до 363 млрд рублей (5,71 млрд рублей) к концу марта с 294 млрд рублей в декабре 2018 года, планирует в течение трех лет снизить его за счет роста выручки, снижения процентных ставок по кредитам и продажи непрофильных активов.



«Мы к ней (программе продажи непрофильных активов. — Прим. ред.) еще не приступили, но все то, что в телекоме не является стратегически важным и не несет стратегического преимущества, или не принесет в будущем, — может быть выставлено на продажу. Один из примеров — офисная недвижимость в собственности», — сказал он.



Вермишян добавил, что у «МегаФона» «десятки тысяч квадратных метров» офисной недвижимости в российских регионах, и компания может начать продавать ее уже в этом году. Он не уточнил, сколько оператор планирует получить от продажи таких активов.

Кроме того, по словам Вермишяна, компания будет смотреть на продажу своей башенной инфраструктуры, которая была передана в 100-процентную дочернюю компанию — оператора Первая башенная компания. Однако окончательное решение о продаже башен еще не принято, добавил он.

Оператор провел делистинг с Лондонской фондовой биржи в прошлом году, потратив на него более 1 млрд долларов. Делистинг, сказал Вермишян, был нужен, чтобы переключиться на другую бизнес-модель и получить «гибкость», и чтобы менеджмент не был «наказан» рынком за попытки делать различные формы партнерства.