Сделка по продаже Сбербанком турецкой «дочки» Denizbank эмиратскому банку может быть закрыта в течение месяца. Об этом журналистам сообщил первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис.

«Получены необходимые разрешения всех регулирующих органов ОАЭ, Турции, Австрии и России по приобретению Emirates NBD 99,85% акций Denizbank A.S. у Сбербанка. Я ожидаю, что сделка закроется в течение месяца», — сказал он.

В 2018 году Сбербанк заключил обязывающее соглашение о продаже 99,85% акций Denizbank A.S. банку Emirates NBD Bank. Сумма сделки ранее оценивалась в 14,6 млрд турецких лир (около 3,25 млрд долларов). В апреле 2019 года стороны подписали соглашение с обновленными условиями, в соответствии с которым общая стоимость сделки составила 15,48 млрд турецких лир без дополнительной выплаты процентов на покупную цену. Также были пересмотрены некоторые другие права и обязательства сторон.