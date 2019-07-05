ФорБанк сообщает о старте акции для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «Рекомендуй банк партнеру», говорится в сообщении кредитной организации.

Клиент банка получает специальную гиперссылку в SMS-сообщении, сообщением в личный кабинет или в письме на адрес электронной почты, которую может переадресовать своему партнеру. Партнер может заключить с ФорБанком договор комплексного банковского обслуживания и в течение месяца воспользоваться предложением банка.

Таким образом, клиенту предоставляется бесплатное обслуживание по тарифу «Оптимальный» или скидка в размере 50% по тарифу «Профессиональный», а партнеру предоставляется скидка в размере 50% по ежемесячной оплате тарифного плана «Оптимальный» или «Профессиональный».