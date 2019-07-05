ФорБанк внедрил и начал использовать в новой системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «ФорБанк Бизнес» решения PayControl, разработанного компанией SafeTech, говорится в сообщении кредитной организации.

Так, в момент подтверждения платежа на экране мобильного устройства пользователь видит все реквизиты трансакции (номер, сумма, дата, счет получателя и т.д.) и может перед формированием электронной подписи проконтролировать их корректность.

При этом подпись операции формируется на основе реквизитов конкретной трансакции непосредственно на мобильном устройстве клиента. Также подпись может формироваться как в онлайн, так и в офлайн-режиме.