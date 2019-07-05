Два крупных банка РФ, не относящихся к системно значимым, не соблюдали требования по надбавкам к капиталу по состоянию на конец мая, следует из обзора российских банков за пять месяцев 2019 года от Fitch Ratings. Рейтинговое агентство анализирует ключевые банки в государственной, частной и иностранной собственности, а также крупнейшие розничные банки.

Средние показатели базового, основного и общего капитала в секторе были плюс-минус стабильными в мае, поскольку умеренный рост кредитования компенсировался прибылью банков, и составили 10,5%, 11,2% и 13,9% без учета подконтрольного Центробанку РФ банка «плохих» активов (создан на основе «Траста». — Прим. Банки.ру), у которого был отрицательный основной капитал в размере 1,3 трлн рублей на конец месяца. Однако в этих показателях не принимаются в расчет существенные отрицательные корректировки по капиталу, признанные рядом банков за период с 1 января в результате реализации подходов на основе МСФО 9. По подсчетам Fitch, средние показатели достаточности капитала в банковском секторе были бы на 1—1,2 процентного пункта ниже, если бы в расчет были приняты корректировки по МСФО 9. Неясно, потребует ли ЦБ РФ (и когда) от банков отражения этих корректировок в регулятивных показателях капитала, отмечают аналитики. По их мнению, такая мера может быть принята одновременно с уменьшением весового коэффициента риска по ряду кредитов со следующего года, чтобы как минимум снизить негативный эффект корректировок для большинства фининститутов, где он наблюдался.

По состоянию на конец мая все 11 системно значимых российских банков имели показатели достаточности капитала на индивидуальной основе выше минимальных требований с учетом надбавок (по базовому капиталу это 7,15%, по основному — 8,65%, по общему — 10,65% с 1 апреля этого года). Однако у ВТБ и Россельхозбанка запас был более ограниченным по сравнению с конкурентами. Показатели достаточности капитала всех 11 системных банков на консолидированной основе по состоянию на конец I квартала 2019 года были также выше текущих минимальных требований с учетом надбавок, а у десяти банков показатели были выше полных требований с учетом надбавок, которые, по данным ЦБ, будут действовать для системных банков начиная с 1 января 2020 года (8%, 9,5% и 11,5% по базовому, основному и общему капиталу соответственно). У Россельхозбанка текущий показатель достаточности базового капитала на консолидированной основе в 7,8% и основного капитала в 9% ниже полных требований с учетом надбавок, которые будут действовать для системных банков на консолидированной основе со следующего года, обращают внимание в Fitch.

Для банков, не входящих в число системно значимых, требования с учетом надбавок ниже: 6,5% по базовому капиталу, 8% — по основному и 10% — по общему. На протяжении этого года требования дополнительно вырастут, а с 1 января 2020-го составят 7%, 8,5% и 10,5% соответственно. Два таких банка из выборки Fitch — «Восточный Экспресс» и Почта Банк — не соблюдали требования с учетом надбавок на индивидуальной основе («Восточный» — все три показателя достаточности, Почта Банк — показатель общего капитала). При этом на консолидированной основе показатели группы ВТБ, в которую входит Почта Банк, соответствуют требованиям, которые вступят в силу со следующего года, а у «Восточного Экспресса» — не соответствуют этим требованиям с учетом надбавок, следует из обзора Fitch.



Согласно данным, представленным в материалах агентства, у «Восточного» показатели достаточности базового, основного и общего капитала на 1 июня этого года составляли 4,8%, 7,3% и 8,6% соответственно, у Почта Банка — 7,1%, 8,4% и 9,9%.