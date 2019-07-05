Число жалоб от потребителей услуг финансовых компаний снижается, сообщил на МФК руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

«Снижение жалоб продолжается. По итогам пяти месяцев 2019 года снижение составило 3%, предварительные оценки шести месяцев еще выше. Снижение происходит по всем финансовым организациям, кроме, к сожалению, МФО», — сказал Мамута.

Он указал, что в рамках поведенческого надзора выделяются компании, на которые приходится больше жалоб, чем в целом по сегменту, и с ними проводится работа по выявлению причин недовольства потребителей. ЦБ фиксирует динамику снижения жалоб на компании, попавшие в высокую группу риска. «Будем эту модель развивать и дальше», — отметил Мамута.