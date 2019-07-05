Мошенничество с отменой трансакций с карты на карту с использованием банкоматов не носило большого масштаба, сообщил журналистам первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев. По его словам, позволяющую совершать такие атаки ошибку уже выявили и устранили.



Регулятор ранее в пятницу сообщил, что в прошлом году обнаружил новый способ атак с отменой трансакций с карты на карту с использованием банкоматов.

«Это логическая ошибка в бизнес-логике у некоторых банков была. Ее исправили», — сказал Сычев в кулуарах Международного финансового конгресса.

Сычев добавил, что масштаб мошенничества был не очень большой. «Достаточно быстро это выявили. Это, кстати, пример, когда очень быстро сработали и мы, и правоохрана. Там есть конкретные «закрытые» люди», — добавил первый замглавы департамента ЦБ.