Центробанк планирует снизить ключевую ставку до уровня 6—7% до середины 2020 года, рассказала председатель регулятора Эльвира Набиуллина в интервью на телеканале «Россия 24».

«Если ситуация будет развиваться в соответствии с нашим базовым сценарием, если не будет никаких негативных внешних шоков, мы перейдем к нейтральной ставке, а мы продолжаем ее оценивать как 6—7%, до середины следующего года»,— сказала председатель ЦБ.

«А вот как правильно выбрать траекторию перехода к нейтральной ставке, это зависит от того, как развивается экономика, какие инфляционные риски мы видим»,— добавила Набиуллина. Она отметила, что шаг снижения ставки будет обсуждаться на следующем заседании ЦБ в июле.

Ранее глава регулятора говорила, что в ближайшие полгода-год проинфляционные риски будут ограничены, поэтому ЦБ будет рассматривать возможность снижения ключевой ставки в июле. Она не исключила, что ключевая ставка может быть снижена с шагом в 50 базисных пунктов.